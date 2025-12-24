Уитэкер рассказал, что США хотят понять в отношении России Уитэкер: США хотят понять, на что пойдет Россия для мира на Украине

США в рамках переговоров с Москвой стремятся понять, на что максимально готова пойти Россия для урегулирования украинского конфликта, сообщил постпред Вашингтона в НАТО Мэттью Уитэкер. При этом он не стал раскрывать значение своих слов, передает телеканал Fox News.

Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае отказа Киева и его западных партнеров от предметного диалога освобождение исторических территорий будет осуществлено силовым методом. Глава государства отметил это, выступая на расширенной коллегии Минобороны. Он подтвердил, что все задачи специальной военной операции будут выполнены.

Кроме того, Уитэкер заявил о возможности скорого завершения украинского кризиса. Он выразил мнение, что в текущий момент мирное разрешение ситуации выглядит более реалистичным, чем раньше. Уитэкер признал, что переговорный процесс содержит ряд деликатных аспектов, требующих напряженной работы от всех вовлеченных сторон.