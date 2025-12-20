«Близки, как никогда»: украинскому конфликту предсказали скорый конец Уитэкер: урегулирование украинского кризиса близко как никогда раньше

Украинский конфликт может закончиться очень скоро, заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитэкер в интервью американскому телеканалу Fox News. По его словам, мирное урегулирование сейчас представляется более достижимым, чем когда-либо прежде.

Он подчеркнул готовность американской администрации приложить все усилия для поиска дипломатического решения. Уитэкер признал, что переговорный процесс содержит ряд деликатных аспектов, требующих напряженной работы от всех вовлеченных сторон. Однако он выразил осторожный оптимизм, отметив наличие реального шанса на прекращение боевых действий.

Думаю, мы близки к этому, как никогда раньше. Очевидно, есть деликатные нюансы, которые требуют ото всех закатать рукава, но, на мой взгляд, если есть шанс на мир, то мы будем стремиться к этому. И я считаю, что шанс есть, — сказал Уитэкер.

Данное заявление перекликается с недавней оценкой российского президента Владимира Путина. Он в ходе итоговой пресс-конференции отметил серьезные и искренние усилия Трампа по завершению конфликта. Российский лидер также добавлял, что Москва готова к прекращению украинского конфликта, но только при условии обеспечения ее безопасности.