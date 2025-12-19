Путин назвал ключевое условие для завершения СВО

Россия готова к прекращению украинского конфликта, но только при условии обеспечения ее безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Мероприятие стартовало в Гостином дворе в 12:00 мск.

Мы готовы прекратить боевые действия немедленно при обеспечении условий безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу. Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин отметил, что Россия не считает себя ответственной за жертвы в ходе специальной военной операции, поскольку не она инициировала конфликт. Президент напомнил, что начало боевым действиям положил госпереворот на Украине в 2014 году.

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным проходят в совмещенном виде уже в третий раз. Впервые такой вариант опробовали в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Незадолго до прямой линии, 4 декабря, Кремль открыл сбор вопросов к ней — их число уже превысило 2,5 млн.