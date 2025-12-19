Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 14:18

Путин ответил, считает ли Россия себя ответственной за жертвы в ходе СВО

Путин: РФ не начинала конфликт и не считает себя ответственной за жертвы на СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия не считает себя ответственной за жертвы в ходе военной операции на Украине, поскольку не она инициировала конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста американского телеканала NBC в рамках программы «Итоги года». Глава государства напомнил, что начало боевым действиям положил госпереворот в 2014 году.

Журналист спросил, будет ли Москва считать себя виновной в гибели украинцев и россиян в 2026 году, если отклонит возможный мирный план президента США Дональда Трампа. Российский лидер дал исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну, — заявил президент.

Путин напомнил, что конфликт был развязан «после антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году». После него, как отметил глава государства, руководители Киева начали боевые действия против своих граждан на юго-востоке страны.

Путин в ходе прямой линии также заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп предпринимает серьезные усилия для решения украинского конфликта. Глава государства считает намерения американского лидера искренними.
Владимир Путин
Россия
конфликты
Украина
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сообщил, как звонил одному из командиров на фронте
Путин ответил на вопрос о распределении студентов медвузов
В Севастополе была объявлена воздушная тревога
Адвокат раскрыл, могут ли уволить за перекуры во время работы
Путин указал, какая мода на самом деле нужна России
Вдова Кирка намерена добиться избрания друга мужа президентом США
Экс-депутат Рады раскрыл будущее выделенных Украине $90 млрд от Евросоюза
Джигурда удивил поклонников планами на 2026 год
Генетик раскрыла причины чувствительности кожи к солнцу
Путин назвал ключевой фактор поддержания стабильности в мире
Путин оценил роль Татарстана в межрелигиозном диалоге
Путин назвал самого надежного друга России
Путин объяснил, почему в регионах отключают мобильную сеть
Путин заявил о недопустимости падения благосостояния семей с детьми
Трамп допустил возможность начала войны США и Венесуэлы
Путин высказался о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет
Экономист ответил, когда в России может снизиться НДС
«Нас там не ждут»: Путин об отношениях России с НАТО
Сын Кадырова прокомментировал ЧП с ребенком в российской школе
«Непростые решения, но мы согласны»: Путин о переговорах на Аляске
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.