Путин ответил, считает ли Россия себя ответственной за жертвы в ходе СВО

Россия не считает себя ответственной за жертвы в ходе военной операции на Украине, поскольку не она инициировала конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста американского телеканала NBC в рамках программы «Итоги года». Глава государства напомнил, что начало боевым действиям положил госпереворот в 2014 году.

Журналист спросил, будет ли Москва считать себя виновной в гибели украинцев и россиян в 2026 году, если отклонит возможный мирный план президента США Дональда Трампа. Российский лидер дал исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну, — заявил президент.

Путин напомнил, что конфликт был развязан «после антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году». После него, как отметил глава государства, руководители Киева начали боевые действия против своих граждан на юго-востоке страны.

Путин в ходе прямой линии также заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп предпринимает серьезные усилия для решения украинского конфликта. Глава государства считает намерения американского лидера искренними.