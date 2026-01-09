«Сложная задача»: раскрыто, что ждет США после согласования мирного плана

США и Украине предстоит убедить Российскую Федерацию в том, что их план можно реализовать и что он соответствует национальным интересам России, заявил политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что на данный момент это основная и самая сложная задача.

Нельзя исключать того, что все-таки Соединенные Штаты и украинская власть смогли прийти к какому-то компромиссу по поводу своего мирного плана. Перед ними сейчас стоит основная, самая сложная задача — это уже переговорный процесс с нашей стороной, потому что им придется убедить Российскую Федерацию в том, что их план имеет отношение к реальности, что его можно реализовать, и в том, что он соответствует национальным интересам России, — высказался Дудаков.

Он отметил, что если это будет напоминать изначальный план президента США Дональда Трампа, то его все равно придется дорабатывать исходя из интересов российской стороны. Если же это другой план, более компромиссный для Украины, то он будет неприемлем для России.

Мы помним, что изначальный план Трампа далеко не в полной мере отражал наши национальные интересы, но был более реалистичен, чем все то, что до этого представлялось западными и американскими политиками. Если же это другой план, более компромиссный для Украины, то он, очевидно, будет для нас уже сходу неприемлемым, — заключил Дудаков.

Ранее стало известно, что США и Украина согласовали основные элементы мирного плана. Сообщалось, что теперь Белый дом ожидает «четкого ответа» президента РФ Владимира Путина на предложение.