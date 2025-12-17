Новый год-2026
Путин рассказал, что сделает Россия в случае отказа Украины от переговоров

Путин: при отказе Киева от диалога РФ добьется освобождения земель военным путем

Если Киев и его западные союзники откажутся от разговора по существу, то Россия добьется освобождения исторических земель военным путем, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны страны. Он подчеркнул, что все цели спецоперации будут достигнуты.

Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что благодаря специальной военной операции Россия вернула статус полного суверенитета. Он указал, что страна стала суверенной «во всех смыслах этого слова».

Путин также рассказал, что Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине после того, как стало ясно, что Запад и Киев ее обманывают. Он напомнил, что Москва много лет пыталась уладить конфликт на Украине при помощи дипломатических средств. Для этого, в частности, были разработаны Минские соглашения, указал он.

