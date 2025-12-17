Путин объяснил, когда выбрал момент для начала СВО Путин: СВО началась после того, как Россия раскрыла обман Запада

Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине после того, как стало ясно, что Запад и Киев ее обманывают, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны. Он напомнил, что Москва много лет пыталась уладить конфликт на Украине при помощи дипломатических средств. Для этого, в частности, были разработаны Минские соглашения, указал он.

Сначала пытались [уладить конфликт] мирными средствами, переговорами в Минске. Потом вынуждены были включить и военную компоненту, потому что поняли, что нас обманывают, — сказал российский лидер.

Путин напомнил об «откровениях» бывших президента Франции Франсуа Олланда и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, выступавших гарантами Минских соглашений.

Без всякого стеснения, публично было сказано первыми лицами, что и не собирались ничего исполнять, просто взяли паузу, для того чтобы оснастить Вооруженные силы Украины вооружениями и техникой, — отметил глава государства.

Ранее Путин подтвердил, что цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. По его словам, Россия хотела бы устранить первопричину конфликта с помощью дипломатии, однако такая тактика, скорее всего, не устраивает Украину и ее кураторов.