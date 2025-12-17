Путин заявил, что Россия добьется целей СВО

Все цели СВО, объявленные в 2022 году, будут выполнены, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ. Он пояснил, что Москва рассчитывала решить все вопросы при помощи дипломатии. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но, если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем, — сказал он.

Также Путин заявил, что прошедшие испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем и подводного аппарата «Посейдон» подтвердили заявленные характеристики. По словам российского лидера, главной особенностью этих систем стала их уникальность и почти неограниченный запас хода.

Кроме того, по словам российского лидера, ракетный комплекс «Орешник» поставят на боевое дежурство в России до конца текущего года. Он напомнил, что впервые ракету применили в ноябре 2024 года. Путин добавил, что в ходе регулярных учений подтверждается высокий уровень подготовки соединений и их способность решать сложные задачи.