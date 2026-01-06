Провал операции США, в ФРГ встревожились из-за слов Медведева: что дальше

Трамп может не получить от Венесуэлы главного, Россия оказалась в выигрыше от решения Вашингтона, в Германии встрепенулись от слов Медведева о Мерце, а Мизулина выступила против блокировки сайтов — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Трамп без нефти, а Россия с победой?

США не смогли достигнуть своей ключевой цели захватом Венесуэлы, пишут источники. Американский лидер Дональд Трамп поспешил объявить на весь мир, что «нефть Венесуэлы теперь принадлежит США». Он назвал это ответом на шаги правительства Каракаса, вытеснившего американские нефтяные компании со своих месторождений и переведшего нефтедобычу под государственный контроль. Президент считает, что заполучит в свои руки примерно 40–50% разведанных запасов нефти на Земле. Однако он не учел того, что нефтяная инфраструктура страны находится в тяжелом упадке.

«Какие же клоуны», — смеются инсайдеры над американцами.

Вопрос и в другом: несмотря на крупнейшие в мире запасы нефти, основная часть венесуэльских месторождений содержит сверхтяжелую нефть, близкую по консистенции к битуму. Ее переработка требует специализированных мощностей, доступных лишь на ограниченном числе НПЗ. Долгое время единственным партнером Каракаса в этом вопросе оставался Иран — его инфраструктура адаптирована для работы с таким сырьем и последующего экспорта. В самой Венесуэле нефтяная отрасль полностью «убита».

«Конечно, американские гиганты вроде Chevron находятся на низком старте. При снятии санкционных барьеров они теоретически способны за несколько месяцев нарастить экспорт. Но речь идет о сотнях тысяч баррелей в сутки, а не о доле мирового рынка. Этого объема недостаточно, чтобы вызвать шок предложения и обрушить цены „здесь и сейчас“. Рынок может отыграть новость о смене режима эмоционально, но физический дефицит или профицит формируется гораздо медленнее», — констатирует Telegram-канал INSIDER-T.

Венесуэла, Пуэрто-Кабельо: вид на нефтеперерабатывающий завод «Эль-Палито» государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

Что касается России в этой истории: Москва никак официально не комментировала события в Венесуэле. В Сети остались еще недавние слова пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что «Венесуэла — суверенное государство», «союзник и партнер России».

Высказался председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он охарактеризовал судебное разбирательство над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро как театральное представление. Он также отметил, что Евросоюз предпочел закрыть глаза на действия США. Однако, по мнению сенатора, и среди них наблюдается раскол, так как Белый дом намекнул на проблемы с Гренландией.

Из всего этого напрашивается простой вывод: учитывая ситуацию с нефтью, инсайдеры осторожно поговаривают, что США не достигли главной цели, в то время как Россия после ударов американцев по Каракасу может завершить СВО, не оглядываясь при этом на мнение Вашингтона.

Медведев испугал Германию?

Правительство Германии резко раскритиковало заявление замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который допустил гипотетическую возможность похищения канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Высказывание российского политика, сделанное в контексте обсуждения операции США в Венесуэле, было названо немецкими властями недопустимым.

«Мы самым решительным образом осуждаем подобные угрозы», — указано в сообщении заместителя пресс-секретаря правительства ФРГ Себастьяна Хилле.

Сами немецкие власти не видят оснований для усиления мер безопасности канцлера. Мерц надежно защищен, а его охрана входит в число лучших в мире, добавили там.

Тем временем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал разбой в отношении Мадуро предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового доминирования США. В своей речи дипломат также упомянул венесуэльских и кубинских граждан, которые погибли в ходе операции.

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Разбой в отношении лидера Венесуэлы, сопровождавшийся гибелью нескольких десятков венесуэльских и кубинских граждан, стал в глазах многих предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования, хаоса и беззакония, от которых продолжают страдать десятки государств в различных регионах мира», — сказал дипломат.

Мизулину беспокоят блокировки интернета?

Россияне должны иметь бесперебойный доступ к социально важным онлайн-ресурсам, даже в условиях ограничений, считает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В белый список, по ее мнению, необходимо включить банковские приложения, маркетплейсы и другие сервисы, критически важные для повседневной жизни.

«Таких приложений и ресурсов, популярных у россиян, достаточно много. И это вопрос уже базовых потребностей человека», — высказалась Мизулина.

Она также отметила социальные риски, связанные с ограничением доступа в интернет. В частности, перебои в работе цифровых сервисов могут привести к потере работы для тех, чья деятельность зависит от онлайн-платформ. Кроме того, Мизулина призвала власти к большей открытости в вопросах регулирования интернета. По ее мнению, граждане должны получать четкие разъяснения о причинах блокировок и возможных альтернативах.

Тем временем председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский рассказал, что в ближайшем будущем россияне получат возможность подтверждать свою личность с помощью цифрового ID через мессенджер MAX, например при посадке в самолет, поезд или другие виды транспорта.

Екатерина Мизулина Фото: Пресс-служба Лиги безопасного Интернета

«Убежден, мы будем предъявлять, например, водительское удостоверение, которое уже сейчас можно в своем цифровом ID наблюдать. Ну и в разных других жизненных сценариях, особенно что касается транспорта, самолета, поезда и других видов транспорта», — отметил Боярский.

По данным на 29 декабря, в MAX зарегистрировались 80 млн человек. С начала работы мессенджера пользователи отправили более 10 млрд сообщений, а также совершили 2,2 млрд звонков. Также блогеры, государственные организации и компании создали в MAX более 140 тыс. публичных каналов — суммарная аудитория составила 45 млн подписчиков.

