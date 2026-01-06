Атака на курского священника, гибель мирных: как ВСУ атакуют РФ 6 января

По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 января средства ПВО уничтожили 129 беспилотных летательных аппаратов. В Судже Курской области из-за украинского дрона ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. В Белгородской области в результате ударов беспилотников погибли два мирных жителя. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

ВСУ запустили на Россию 129 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, по 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.

«В период с 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по семь украинских беспилотников над территориями Курской и Пензенской областей, по шесть БПЛА — над Тверской областью и Республикой Башкортостан. По пять беспилотников сбили над Астраханской и Ростовской областями, четыре — над Калужской областью.

Также силы ПВО за ночь ликвидировали по два беспилотника над территориями Московского региона, Орловской и Ленинградской областей. По одному БПЛА сбили над республиками Крым и Татарстан, такое же число уничтожили над территориями Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской областей.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Сбитый украинский БПЛА упал на железнодорожные пути под Воронежем

Сбитый украинский беспилотник упал на железнодорожные пути в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, инцидент привел к задержанию нескольких поездов, но пострадавших нет. Губернатор уточнил, что в том же районе был незначительно поврежден инфраструктурный объект. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Пострадавших нет. В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается», — отметил он.

Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область

В деревне Подлесные Новоселки Брянской области два водителя агропредприятия получили ранения от осколков после атаки украинских дронов-камикадзе на легковой автомобиль и кормовоз, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Богомаз уточнил, что атаке подверглась сельскохозяйственная техника агрохолдинга «Мираторг». На месте инцидента сейчас работают оперативные службы, которые устанавливают все детали произошедшего.

«В результате террористического удара по легковому автомобилю и кормовозу АПХ „Мираторг“, к сожалению, осколочные ранения получили два водителя агропредприятия», — написал глава региона.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Пожар на заводе в Липецкой области

После падения беспилотного летательного аппарата ВСУ произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал Артамонов.

В Судже ранен протоиерей Шестопалов

В Судже Курской области в результате атаки беспилотника ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Инцидент произошел в районе Дома народного творчества, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По предварительным данным, священнослужитель получил слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Ему уже оказана первая медицинская помощь. Губернатор отметил, что врачи сделают все возможное для его выздоровления.

Отец Евгений хорошо известен в области своей активной помощью местным жителям. Еще в августе он укрывал и эвакуировал суджанцев, а затем организовывал доставку и выдачу гуманитарной помощи. Он продолжал выезжать в приграничные территории с волонтерскими и духовными миссиями, поддерживая вернувшихся туда людей.

«Прошлой весной он уже был ранен в ходе такого выезда. Я не раз просил его воздержаться от риска, но безуспешно. Батюшку не переделать. Дай бог, чтобы он скорее встал на ноги!» — написал Хинштейн.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Два мирных жителя погибли из-за ударов ВСУ

В Белгородской области в результате двух ударов беспилотников погибли мирные жители. Инциденты произошли в Грайворонском и Шебекинском округах, сообщила пресс-служба регионального оперштаба. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Первое нападение произошло в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. В результате удара беспилотника погиб мужчина. Спасти его не удалось — от полученных ранений он скончался на месте еще до прибытия медиков.

«В селе Белянка Шебекинского округа дрон атаковал частный дом. Погиб мирный житель — мужчина скончался на месте», — уточняется в сообщении о втором инциденте.

