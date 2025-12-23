«Отдельные уколы»: генерал о тактике ВСУ на Сумском направлении

Вооруженные силы Украины намерены использовать тактику диверсионно-разведывательных групп под Сумами и на всей линии фронта, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его мнению, для предотвращения этого шага российские войска должны уничтожить резервы, находящиеся под контролем главкома ВСУ Александра Сырского.

На сегодняшний день я думаю, [активные действия ВСУ] стоит ожидать не только на Сумском направлении. На Брянщине или Курском направлении, даже к нам поближе, в обязательном порядке стоит ожидать провокаций. Не столько мощное контрнаступление, сколько провокационные действия. И такие провокации могут быть по всей линии фронта, — поделился Попов.

Он подчеркнул, что когда украинские ДРГ появляются на границе с российскими областями на севере, это выглядит как ответный удар. Но, по словам генерала, на самом деле в данном случае подразделения главы ГУР Украины Кирилла Буданова проводят разведку боем, проверяя прочность оборонительных линий ВС РФ.

Если проанализировать, что произошло в осенне-зимний период 2025 года, то Сырский перебрасывает свои подразделения и наносит отдельные уколы. Контрнаступление осуществляется то под Купянском, то под Северском, то выполняются эти же действия где-то на Курском или Брянском направлении. И это будет продолжаться, я думаю, до тех пор, пока мы не выбьем все резервы из-под командования Сырского. Кроме того, ДРГ активно работают со стороны Буданова — надо это тоже отметить. То есть это не какие-то большие контрудары, но просачиваются от двух до шести-восьми ДРГ одновременно в одну точку, — резюмировал Попов.

Ранее сообщалось, что в Сумской области около 10 тыс. украинских солдат покинули свои позиции. Это произошло на фоне наступления российских войск. Власти Сумской области эвакуируют мирных жителей в окрестностях столицы, населенные пункты планируют переоборудовать под точки обороны.