Тысячи украинских бойцов сбежали с поля боя Mash: 10 тыс. бойцов ВСУ сбежали с поля боя в Сумской области

В Сумской области с поля боя сбежали 10 тыс. солдат Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники. Бегство противника отмечено на фоне наступления ВС России.

В канале уточнили, что группа войск «Север» продвинулась на 5,5 км вглубь региона, так как украинские бойцы вымотаны. Власти Сумской области эвакуируют мирных жителей в окрестностях города Сумы, населенные пункты планируют переоборудовать под точки обороны.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины попытались провести контратаку в Краснопольском районе Сумской области, но понесли потери и отступили. Источник в российских силовых структурах отметил, что маневр пытались провести штурмовики 119-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Военный эксперт Андрей Марочко между тем сообщил, что ВСУ продолжают предпринимать активные, но безрезультатные попытки изменить ситуацию на Купянском направлении в Харьковской области. По его информации, атакующие действия украинских подразделений фиксируются в районе сразу пяти населенных пунктов. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.