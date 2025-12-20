Новый год-2026
20 декабря 2025 в 02:01

Военэксперт дал оценку попыткам ВСУ контратаковать у Купянска

Марочко посчитал тщетными попытки ВСУ проводить контратаку у Купянска

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины продолжают предпринимать активные, но безрезультатные попытки изменить ситуацию на Купянском направлении в Харьковской области, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его информации, атакующие действия украинских подразделений фиксируются в районе сразу пяти населенных пунктов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Собеседник агентства уточнил, что контратаки ведутся вблизи Радьковки, Московки, Купянска-Узлового, Кучеровки и Петропавловки. Однако все эти усилия не приносят ВСУ успеха.

Марочко объяснил это выгодным оперативным положением, которое занимают российские войска. Они удерживают стратегические высоты после грамотно проведенной операции по взятию города с северного направления.

Противник давит, давит со всех сторон у Купянска […]. Но все попытки тщетны. Была очень грамотно сделана операция, и заход в Купянск был с северной части. То есть гряда высот и важное стратегическое положение наших войск не дают украинским боевикам иметь серьезные стратегические успехи на данном направлении, — сказал он.

Марочко также провел параллель между интенсивностью боев за Купянск и сражениями за Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Он отметил значительные потери украинской стороны в живой силе и технике. По его мнению, командование ВСУ продолжает безрассудные с военной точки зрения попытки деблокировать группировку, несмотря на очевидные тактические просчеты.

Ранее президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, отметил, что у ВСУ практически не остается стратегических резервов. Глава государства выразил уверенность, что это должно побудить Киев к урегулированию конфликта.

Купянск
контратака
неудачи
Андрей Марочко
