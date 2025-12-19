Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:42

Путин заявил о плачевном состоянии ВСУ

Путин: у ВСУ практически не остается стратегических резервов

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
У ВСУ практически не остается стратегических резервов, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. Глава государства выразил уверенность, что это должно побудить Киев к урегулированию конфликта, передает корреспондент NEWS.ru

[Стратегических резервов] практически не остается, — сказал Путин.

Также Путин назвал украинского президента Владимира Зеленского талантливым артистом. Так глава государства так ответил на вопрос о фейках про Купянск. Путин признался, что не следит за выступлениями Зеленского якобы с передовой.

Глава государства также рассказал, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска в ДНР. По его словам, противник несет серьезные потери на этом направлении.

Специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ. Кремль открыл прием вопросов 4 декабря. По последним данным, организаторам поступило уже около 3 млн обращений.

