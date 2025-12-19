Путин заявил о плачевном состоянии ВСУ

У ВСУ практически не остается стратегических резервов, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. Глава государства выразил уверенность, что это должно побудить Киев к урегулированию конфликта, передает корреспондент NEWS.ru

[Стратегических резервов] практически не остается, — сказал Путин.

Также Путин назвал украинского президента Владимира Зеленского талантливым артистом. Так глава государства так ответил на вопрос о фейках про Купянск. Путин признался, что не следит за выступлениями Зеленского якобы с передовой.

Глава государства также рассказал, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска в ДНР. По его словам, противник несет серьезные потери на этом направлении.

Специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ. Кремль открыл прием вопросов 4 декабря. По последним данным, организаторам поступило уже около 3 млн обращений.