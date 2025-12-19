Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:36

«Безуспешные попытки»: Путин оценил положение ВСУ в Красноармейске

Путин: ВСУ предпринимают безуспешные попытки вернуть Красноармейск в ДНР

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска в Донецкой Народной Республике, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, противник несет серьезные потери на этом направлении.

Предпринимаются безуспешные попытки вернуть хотя бы часть города Красноармейска. Противник здесь несет серьезные потери, успеха не добивается, — сказал глава государства.

Путин в ходе прямой линии также ответил на вопрос об освобождении Купянска. Он подтвердил, что город в Харьковской области находится под контролем ВС России. Глава государства подтвердил успехи российской армии в ходе СВО.

Специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ. Кремль открыл прием вопросов 4 декабря. По последним данным, организаторам поступило уже более 2 млн обращений.

Владимир Путин
Россия
ВС РФ
Красноармейск
ДНР
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горьковский автозавод представил сверхдлинную «Газель Next»
Путин назвал скромным рост производительности труда в России
Самые яркие кадры прямой линии — 2025 с Владимиром Путиным
Появилось видео сокрушительного удара по логистике ВСУ в Одессе
Нестареющая классика: какие иномарки 1990-х стали выгодной инвестицией
«Это успех»: Путин о создании мегасайенс-установки СКИФ
Нежная классика: селедка под шубой с яйцами — любимый праздничный салат
Католическое Рождество 24–25 декабря: история и светские традиции
Раскрыто, на активы каких стран может позариться ЕС после России
Финансист объяснил, кто получит семейные выплаты в 2026 году
Назван топ-5 главных тем прямой линии Путина
Путин рассказал, как Запад «помогает» вернуть российских ученых
Путина спросили, где находится душа Сталина
Путин заявил, что не страшно передать страну бойцам СВО
Путин раскрыл ситуацию с госдолгом России
Путин назвал попытку изъятия российских активов в ЕС грабежом
Путину предложили сделать на месте Ельцин Центра в Екатеринбурге музей СВО
Диетолог предупредила, какие продукты сильнее всего вредят мозгу
Путин перечислил ключевые цели России
Путин раскрыл объемы международных резервов Центробанка России
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.