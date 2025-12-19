«Безуспешные попытки»: Путин оценил положение ВСУ в Красноармейске

Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска в Донецкой Народной Республике, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, противник несет серьезные потери на этом направлении.

Предпринимаются безуспешные попытки вернуть хотя бы часть города Красноармейска. Противник здесь несет серьезные потери, успеха не добивается, — сказал глава государства.

Путин в ходе прямой линии также ответил на вопрос об освобождении Купянска. Он подтвердил, что город в Харьковской области находится под контролем ВС России. Глава государства подтвердил успехи российской армии в ходе СВО.

Специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ. Кремль открыл прием вопросов 4 декабря. По последним данным, организаторам поступило уже более 2 млн обращений.