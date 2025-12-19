Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:36

Путин назвал Зеленского артистом

Путин назвал Зеленского талантливым артистом после вопроса о фейках про Купянск

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин назвал украинского коллегу Владимира Зеленского талантливым артистом, передает корреспондент NEWS.ru. На «Итогах года» в Гостином дворе глава государства так ответил на вопрос о фейках про Купянск. Путин признался, что не следит за выступлениями Зеленского якобы с передовой.

Он же артист, и артист талантливый. Я говорю без всякой иронии. Мы знаем это по его фильмам в прежние времена. Поэтому здесь ничего необычного нет, — отметил российский лидер.

Путин также упомянул стелу на пороге Купянска, про которую говорят, что она выглядит иначе. Президент задал вопрос, зачем ВСУ стоять на входе в город.

Заходи в дом. Правильно? Если уж Купянск под их контролем, — подчеркнул лидер.

Ранее президент России подтвердил, что город, расположенный в Харьковской области, находится под контролем ВС РФ. По словам Путина, в Купянске находятся 3,5 тыс. личного состава ВСУ, которые не получили команды на сложение оружия. Лидер добавил, что шансов у противника почти нет, поскольку он окружен.
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Купянск
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин заявил, что операторы дронов участвуют в боях даже из отпуска
Горьковский автозавод представил сверхдлинную «Газель Next»
Путин назвал скромным рост производительности труда в России
Самые яркие кадры прямой линии — 2025 с Владимиром Путиным
Появилось видео сокрушительного удара по логистике ВСУ в Одессе
Нестареющая классика: какие иномарки 1990-х стали выгодной инвестицией
«Это успех»: Путин о создании мегасайенс-установки СКИФ
Нежная классика: селедка под шубой с яйцами — любимый праздничный салат
Католическое Рождество 24–25 декабря: история и светские традиции
Раскрыто, на активы каких стран может позариться ЕС после России
Финансист объяснил, кто получит семейные выплаты в 2026 году
Назван топ-5 главных тем прямой линии Путина
Путин рассказал, как Запад «помогает» вернуть российских ученых
Путина спросили, где находится душа Сталина
Путин заявил, что не страшно передать страну бойцам СВО
Путин раскрыл ситуацию с госдолгом России
Путин назвал попытку изъятия российских активов в ЕС грабежом
Путину предложили сделать на месте Ельцин Центра в Екатеринбурге музей СВО
Диетолог предупредила, какие продукты сильнее всего вредят мозгу
Путин перечислил ключевые цели России
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.