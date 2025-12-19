Путин назвал Зеленского артистом Путин назвал Зеленского талантливым артистом после вопроса о фейках про Купянск

Президент России Владимир Путин назвал украинского коллегу Владимира Зеленского талантливым артистом, передает корреспондент NEWS.ru. На «Итогах года» в Гостином дворе глава государства так ответил на вопрос о фейках про Купянск. Путин признался, что не следит за выступлениями Зеленского якобы с передовой.

Он же артист, и артист талантливый. Я говорю без всякой иронии. Мы знаем это по его фильмам в прежние времена. Поэтому здесь ничего необычного нет, — отметил российский лидер.

Путин также упомянул стелу на пороге Купянска, про которую говорят, что она выглядит иначе. Президент задал вопрос, зачем ВСУ стоять на входе в город.

Заходи в дом. Правильно? Если уж Купянск под их контролем, — подчеркнул лидер.

Ранее президент России подтвердил, что город, расположенный в Харьковской области, находится под контролем ВС РФ. По словам Путина, в Купянске находятся 3,5 тыс. личного состава ВСУ, которые не получили команды на сложение оружия. Лидер добавил, что шансов у противника почти нет, поскольку он окружен.