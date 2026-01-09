На RT состоялась премьера новой части фильма «Жены. Сильные духом» об СВО

Премьера второй части документального фильма «Жены. Сильные духом» состоялась на телеканале RT 8 января. Лента посвящена женщинам, которые поддерживают участников специальной военной операции во время реабилитации после ранений.

Фильм рассказывает о ежедневном подвиге россиянок, которые, несмотря на моральную и эмоциональную усталость, никогда не опускают руки и всеми силами помогают своим мужьям. Зрители также могут увидеть трогательные кадры возвращения бойцов домой, где их встречают дети и домашние питомцы.

Ранее RT представил первую часть фильма. По словам авторов проекта, жены участников СВО возвращают защитникам Отечества веру в жизнь. В документальной картине супруги военных рассказали, как узнали о ранениях своих мужей. Также бойцы поделились своими мыслями и ощущениями во время реабилитации.

