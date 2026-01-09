Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 14:13

На RT состоялась премьера новой части фильма «Жены. Сильные духом» об СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Премьера второй части документального фильма «Жены. Сильные духом» состоялась на телеканале RT 8 января. Лента посвящена женщинам, которые поддерживают участников специальной военной операции во время реабилитации после ранений.

Фильм рассказывает о ежедневном подвиге россиянок, которые, несмотря на моральную и эмоциональную усталость, никогда не опускают руки и всеми силами помогают своим мужьям. Зрители также могут увидеть трогательные кадры возвращения бойцов домой, где их встречают дети и домашние питомцы.

Ранее RT представил первую часть фильма. По словам авторов проекта, жены участников СВО возвращают защитникам Отечества веру в жизнь. В документальной картине супруги военных рассказали, как узнали о ранениях своих мужей. Также бойцы поделились своими мыслями и ощущениями во время реабилитации.

До этого стало известно, что «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино» всего за четыре дня проката заработали 4,3 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем сборы лидеров прошлогодних зимних каникул за тот же период. Так, в январе 2025 года «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь» вместе собрали 2,8 млрд рублей.

фильмы
СВО
премьеры
RT
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сложная задача»: раскрыто, что ждет США после согласования мирного плана
В МИД России анонсировали большую пресс-конференцию Лаврова
Обнародованы реальные нефтегазовые зарплаты в России
В подмосковных электричках можно лепить снеговика
В ФАО раскрыли критическую ситуацию с ценами на продовольствие в мире
Крупные авиакомпании массово отменяют рейсы из Турции в Иран
Россиянин попытался скрыться от правосудия в Таиланде и попался
Финские боевые вертолеты появятся у границы с Россией
Экс-главе СБУ предрекли место главы террористической ЧВК против России
В России усилят контроль за проводящими аборты клиниками
В Петербурге предложили бороться со штрафами за «слепую» парковку зимой
В Благовещенске разыскивают живодера-арбалетчика
Мужчина выселил наглого медведя из своего подвала с помощью краски
«Быть крутым парнем»: американист объяснил решение Трампа по санкциям США
Россиянам напомнили о новых штрафах за небезопасную перевозку детей
Огромная часть Великобритании погрузилась во мрак
«Пора начать»: Европу призвали к диалогу с Россией
Во Франции предложили попрощаться с НАТО из-за выходок США
«По локоть в крови иранцев»: Хаменеи обрушился на протестующих из-за Трампа
В Раде предупредили Европу о последствиях ввода войск на Украину
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.