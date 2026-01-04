Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 19:21

Установлен рекорд новогоднего кинопроката в России

«Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино» заработали 4,3 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
«Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино» за четыре дня проката заработали 4,3 млрд рублей, передает ТАСС. Это почти вдвое больше, чем сборы лидеров прошлогодних зимних каникул за тот же период.

Так, в январе 2025 года «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь» вместе собрали 2,8 млрд рублей за первые четыре дня. Теперь рекорд обновлен: «Чебурашка-2» лидирует с 2,3 млрд рублей, а «Простоквашино» и «Буратино» добавили по 1 млрд каждый.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал, что ноябрь 2025 года стал одним из самых успешных месяцев для отечественного кинопроката: посещаемость выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил, что вклад в это внесли картины: «Август», «Алиса в Стране чудес», «Горыныч» и «Иллюзия обмана 3».

Список самых кассовых фильмов 2025 года в России возглавил «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Картина собрала в прокате 3,3 млрд рублей при бюджете в 978 млн рублей.

