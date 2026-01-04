Атака США на Венесуэлу
Бум кинопроката пришелся в России на ноябрь

Глава АВК Воронков: ноябрь стал рекордным для российского кинопроката

Кресла в зрительном зале кинозала Кресла в зрительном зале кинозала Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ноябрь 2025 года стал одним из самых успешных месяцев для отечественного кинопроката: посещаемость выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. В беседе с ТАСС он отметил, что вклад в это внесли картины: «Август», «Алиса в стране Чудес», «Горыныч» и «Иллюзия обмана 3».

Самый дорогой месяц в 2025 году был ноябрь, не считая января. <…> Ноябрь показал рост 23% к посещаемости [кинотеатров]. Такого не было, мы сравниваем год в год. Если сравнивать ноябрь с, например, летним месяцем — это просто кратный рост, — отметил он.

Ранее стало известно, что «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» возглавил список самых кассовых фильмов 2025 года в России. Картина собрала в прокате 3,3 млрд рублей при бюджете в 978 млн рублей.

