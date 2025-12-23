Российские силовики рассказали о новой контратаке ВСУ в Сумской области ВСУ попытались контратаковать в Сумской области и отступили с потерями

Вооруженные силы Украины попытались провести контратаку в Краснопольском районе Сумской области, но понесли потери и отступили, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, маневр пытались провести штурмовики 119-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Противник провел одну контратаку в Краснопольском районе с использованием бронетехники, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции, — рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что в операции были задействованы две украинские штурмовые группы на боевых бронированных машинах. При этом, добавил он, их поддерживали бойцы ПВО 96-й зенитно-ракетной бригады и связисты.

Военный эксперт Андрей Марочко между тем сообщил, что ВСУ продолжают предпринимать активные, но безрезультатные попытки изменить ситуацию на Купянском направлении в Харьковской области. По его информации, атакующие действия украинских подразделений фиксируются в районе сразу пяти населенных пунктов. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.