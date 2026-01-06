Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 10:32

Сбитый украинский беспилотник рухнул на железнодорожные пути

Сбитый украинский БПЛА упал на железнодорожные пути под Воронежем

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сбитый украинский беспилотник упал на железнодорожные пути в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, инцидент привел к задержанию нескольких поездов, но пострадавших нет. Губернатор уточнил, что в том же районе был незначительно поврежден инфраструктурный объект.

Пострадавших нет. В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается, — отметил он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, по 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.

Вечером 5 января силы ПВО перехватили и уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые пытались атаковать 10 регионов страны. Больше всего дронов было сбито в небе над Брянской областью.

Воронежская область
железнодорожные пути
БПЛА
атаки
