Сбитый украинский беспилотник рухнул на железнодорожные пути

Сбитый украинский беспилотник упал на железнодорожные пути в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, инцидент привел к задержанию нескольких поездов, но пострадавших нет. Губернатор уточнил, что в том же районе был незначительно поврежден инфраструктурный объект.

Пострадавших нет. В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается, — отметил он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, по 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.

Вечером 5 января силы ПВО перехватили и уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые пытались атаковать 10 регионов страны. Больше всего дронов было сбито в небе над Брянской областью.