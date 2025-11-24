Ликвидация двух террористов при задержании в Алтайском крае попала на видео

В Сети появились кадры предотвращения диверсии на железной дороге в Алтайском крае — двух завербованных украинским куратором жителей ликвидировали при задержании из-за вооруженного сопротивления. На опубликованном ТАСС видео можно увидеть перестрелку между преступниками и силовиками и ее последствия. В отношении диверсантов возбуждены уголовные дела о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконное хранение оружия.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, оба диверсанта были завербованы через мессенджер Telegram представителем террористической организации. Выполняя задания куратора, они заблаговременно подобрали место предполагаемого диверсионно-террористического акта и провели его разведку. У преступников обнаружили незаконно приобретенное огнестрельное оружие.

До этого жителя Ставропольского края Александра Жигуна приговорили к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в здании местной таможни. С 13 февраля по 28 марта 2024 года он изучал места для преступления. Первые четыре года Жигун проведет в тюрьме.