Китайский робот в прыжке разбил ногой арбуз и попал на видео Человекоподобный робот Unitree H2 разбил арбуз ударом ноги во время прыжка

Китайская компания Unitree представила видеоролик, в котором человекоподобный робот H2 демонстрирует свою высокую подвижность и мощь. В один из моментов робот выполняет прыжок с ударом ноги и разбивает арбуз.

На видео H2 демонстрирует удары руками и ногами, сальто назад, а также манипуляции с тяжелыми предметами. Очевидно, что робот обладает хорошей устойчивостью, отличной координацией и высокой точностью движений.

Unitree H2 — крупнейший и наиболее технологически продвинутый гуманоидный робот компании. Его высота достигает примерно 180 сантиметров, а вес составляет около 70 килограммов. Робот оборудован 31 степенью свободы и оснащен мощными двигателями.

Создание робота направлено в том числе на его практическое использование. Улучшенные руки с увеличенной гибкостью делают машину более пригодной для выполнения задач в промышленности и логистике. Кроме того, компания разрабатывает технологии дистанционного управления, которые позволяют оператору управлять устройством в реальном времени.

Ранее во время презентации роботов Unitree G1 в Китае два андроида столкнулись при выполнении акробатических движений. Группа роботов синхронно демонстрировала боевые комбинации под музыку, но один из механизмов задел соседа ногой, из-за чего тот потерял равновесие и упал. Несмотря на продвинутую систему стабилизации и высокоточные движения, упавшему роботу потребовалась помощь человека, чтобы вернуться в строй.