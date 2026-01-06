Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 09:45

Робот «Курьер» продемонстрировал исключительную живучесть в зоне СВО

Российский робот «Курьер» доказал способность пережить подрыв мины

Робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» Робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер» отлично зарекомендовали себя в зоне СВО, рассказал ТАСС старший оператор соединения специального назначения группировки войск «Центр» Константин Новиков. Особое внимание военные уделяют высокой живучести «Курьеров»: те выдерживают даже подрывы на минах.

Подразделения беспилотных систем отмечают, что на Красноармейском направлении робот-помощник стал незаменим. «Курьеры» обеспечивают бойцов не только снарядами, но и горюче-смазочными материалами в самых труднодоступных точках.

Без риска для жизни и здоровья личного состава операторы комплексов дистанционно проводят роботизированные платформы через минно-взрывные заграждения и сложный рельеф местности, — поделился Новиков.

Роботы выполняют задачи по подвозу продовольствия и боеприпасов в круглосуточном режиме, действуя в непосредственной близости от линии соприкосновения. Кроме того, военные модернизировали базовые модели, оснастив их дополнительными аккумуляторами для увеличения радиуса действия. Теперь платформы способны преодолевать дистанции до 35 километров, сохраняя высокую маневренность даже на сложном рельефе.

Ранее операторы беспилотных систем уничтожили два наземных робота ВСУ в ходе боев в ДНР. В Минобороны РФ сообщили о ликвидации двух пунктов временной дислокации, пункта управления дронами и укрытия с пехотой противника на Константиновском направлении.

роботы
ВС РФ
мины
ОПК
разработки
СВО
