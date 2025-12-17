Новый год-2026
17 декабря 2025 в 13:58

Российские войска разгромили наземных роботов ВСУ

Российские войска поразили украинских наземных роботов и пункты дислокации в ДНР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские бойцы Южной группировки войск нанесли поражение двум наземным роботам ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, также удалось уничтожить два пункта временной дислокации, пункт управления БПЛА и укрытие с пехотой.

В ходе активных наступательных действий операторы беспилотных систем 6-й отдельной мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили и уничтожили два ПВД с живой силой противника на Константиновском направлении, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщали, что за минувшие сутки российские войска нанесли удары по центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР Украины. Также были атакованы вражеские объекты транспортной инфраструктуры, цеха сборки ударных БПЛА, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что ВСУ потеряли за сутки порядка 1340 военнослужащих. Самые крупные потери в зоне ответственности группировки «Центр», где погибли свыше 470 солдат.

