За минувшие сутки ВС РФ нанесли удары по центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР Украины, сообщили в Минобороны РФ. Также были атакованы вражеские объекты транспортной инфраструктуры, цеха сборки ударных БПЛА, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР Украины, объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных БПЛА дальнего действия, — сказано в сообщении.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что ВСУ потеряли за сутки порядка 1340 военнослужащих. Самые крупные потери в зоне ответственности группировки «Центр», где погибли свыше 470 солдат.

Кроме того, появилась информация, что ВС России освободили Герасимовку в Днепропетровской области. Успех операции обеспечили бойцы группировки войск «Восток».