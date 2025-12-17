ВС России освободили Герасимовку в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Успех операции обеспечили бойцы группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Герасимовка Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве заявили, что российские войска за прошедшие сутки зачистили от украинских подразделений 120 зданий в Димитрове в Донецкой Народной Республике. Основные действия велись в микрорайонах Восточный и Западный. В министерстве добавили, что в районе Родинского в ДНР российские военные отразили две атаки солдат 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщило, что подразделения Южной группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили грузовой автомобиль с украинским личным составом и склад военного имущества на Северском направлении. Выявление и поражение целей было выполнено с применением артиллерийских расчетов и беспилотников.