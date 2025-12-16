Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 12:45

Минобороны России сообщило о зачистке 120 зданий в Димитрове в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские войска за прошедшие сутки зачистили от украинских подразделений 120 зданий в Димитрове в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России. Основные действия велись в микрорайонах Восточный и Западный.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный города Димитрова в Донецкой Народной Республике и освободили 120 зданий. Продолжается зачистка населенных пунктов Светлое и Гришино в Донецкой Народной Республике от разрозненных формирований ВСУ, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в районе Родинского в ДНР российские военные отразили две атаки солдат 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ. Украинские подразделения пытались вернуть утраченные позиции.

Ранее Министерство обороны России опубликовало ролик с украинскими военными, которые добровольно сдаются в плен в Димитрове. На кадрах видно, как солдаты ВСУ, бросив свое оружие, выходят с поднятыми руками навстречу российским бойцам. Украинские военные сложили оружие на фоне сообщений о тяжелых потерях в ходе боев за город. Штурмовые подразделения ВС РФ планомерно вытесняют оставшиеся силы противника из населенного пункта.

ДНР
СВО
спецоперация
Минобороны РФ
