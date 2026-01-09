Первого в этом году «конфликтного» тигра выпустили в приморской тайге

Амурского тигра, отловленного 5 января, выпустили на свободу обратно в естественную среду обитания, сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр». Это произошло рядом с селом Верхний Перевал в Приморском крае.

Животное приблизилось к человеческому жилью, преследуя стадо копытных, что вынудило специалистов вмешаться для защиты обеих сторон. Пройдя ветеринарный осмотр и получив спутниковый ошейник, хищник был выпущен в тайгу. Его перевезли в удаленный от населенных пунктов лесной массив.

Ранее супружеская пара из Хабаровского края обнаружила в середине декабря на льду замерзшей реки двух тигрят. Один из них был уже мертв, а второй находился в состоянии крайней степени истощения. Супруги завернули животных в спальный мешок и отвезли в город, где передали специалистам охотнадзора.

До этого фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда» запечатлела необычное поведение амурского тигра, сообщила пресс-служба заповедника. Хищник проявил трогательную нежность к стволу редчайшей пихты цельнолистной.