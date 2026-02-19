Светящиеся точки сбили с толку волонтеров во время поисков Усольцевых Тепловизор показал в тайге светящиеся точки во время поисков Усольцевых

Волонтеры, отправившиеся на поиски пропавшей семьи Усольцевых в тайге Красноярского края, задействовали дроны с тепловизором, сообщает NGS24.RU. С их помощью они зафиксировали светящиеся точки. Однако дальнейшие поиски оказались безрезультатными.

Отработали участки коптерами, в том числе с тепловизором <...>. Тепловизор засек светящиеся точки, мы их отметили на карте. С утра вышли на задачу. Все проверили. Результат вы знаете, — приводит издание слова волонтера Светланы Торгашиной.

Ранее инструктор-дрессировщик из Красноярска Андрей Круглов предположил, что собака породы корги, исчезнувшая вместе с семьей Усольцевых в Красноярском крае, вряд ли могла бы вывести их из тайги. Он отметил, что ее физические особенности, такие как короткие лапы и длинное тело, скорее затрудняли бы передвижение в густом лесу.

До этого знакомый отца семейства Усольцевых Валентин Дегтярев заявил, что внутри у них назревала напряженность. Он допустил возможность фамильицида. При этом следствие считает приоритетной версией исчезновения семьи Усольцевых несчастный случай.