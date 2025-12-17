Новый год-2026
17 декабря 2025 в 12:24

Раскрыты потери ВСУ за сутки

Украинская армия за сутки потеряла 1340 военнослужащих

ВСУ потеряли за сутки порядка 1340 военнослужащих, передает Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что самые крупные потери в зоне ответственности группировки «Центр», где погибли свыше 470 солдат.

Далее идет группировка войск «Восток» с суточными потерями, достигшими 235 военнослужащих. По информации ведомства, в районах, где действует «Север», потери противника составили 160 человек. В зоне ответственности «Запада» ликвидированы до 230 военнослужащих. «Восток» уничтожил порядка 235 бойцов, «Днепр» — до 45 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили Герасимовку в Днепропетровской области. Успех операции обеспечили бойцы группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что группа из трех диверсантов хотела проникнуть в Белгородскую область. Как пишет источник, противник был ликвидирован в шести километрах от границы. По информации канала, украинская ДРГ в составе трех человек пыталась провести разведку в районе села Старица Харьковской области. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

