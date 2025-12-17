Новый год-2026
17 декабря 2025 в 10:06

ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область

SHOT: группа из трех диверсантов хотела проникнуть в Белгородскую область

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Telegram-канал SHOT сообщил, что группа из трех диверсантов хотела проникнуть в Белгородскую область. Как пишет источник, противник был ликвидирован в шести километрах от границы. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

По информации канала, украинская ДРГ в составе трех человек пыталась провести разведку в районе села Старица Харьковской области. В публикации сказано, что она двигалась в сторону села Мурома. Авторы пишут, что перемещения диверсантов засек российский беспилотник, наблюдавший за их попыткой пересечь границу.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России уничтожили диверсантов ВСУ при попытке проникнуть в Купянск. Он добавил, что групп было несколько. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

До этого стало известно, что специалисты антитеррористического подразделения «Горыныч» совместно с военнослужащими 4-й отдельной мотострелковой бригады ликвидировали двух украинских диверсантов. По имеющимся сведениям, вражеская ДРГ пыталась зайти в тыл российских подразделений на Константиновском направлении.

ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область
