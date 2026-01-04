Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 14:08

Немецкие анархисты взяли ответственность за коммунальную катастрофу в Берлине

Анархисты взяли ответственность за пожар, обесточивший часть Берлина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Леворадикальная анархистская группировка «Вулкан» заявила о своей причастности к пожару, который привел к отключению электричества на юго-западе Берлина, сообщает Tagesspiegel. Отмечается, что без света остались 45 тыс. домохозяйств и 2,2 тыс. предприятий.

В письме, в котором левые экстремисты берут на себя ответственность за поджог кабелей на электростанции в Лихтерфельде, они называют это «действием в интересах общества». Подразделение государственной безопасности считает письмо подлинным, — уточнили в издании.

Анархисты назвали своей главной целью противодействие энергетике, основанной на ископаемом топливе. Они также заявили, что диверсия была актом «международной солидарности».

Ранее Федеральное бюро расследований США совместно с другими правоохранительными ведомствами предотвратило подготовку теракта в штате Северная Каролина, запланированного на новогоднюю ночь. В официальном сообщении отделения ФБР в Шарлотте указано, что потенциальная атака была своевременно пресечена благодаря скоординированным действиям.

Берлин
диверсии
анархисты
электричество
