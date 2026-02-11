Окровавленный труп в парке: в Берлине жестоко расправились с украинкой

В Берлине обнаружили труп украинки с признаками насильственной смерти. Предполагается, что 40-летняя женщина была убита своим сожителем. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом таинственном деле.

Тело на детской площадке

По данным властей, полиция получила сообщение о происшествии около 03:30 ночи в понедельник, 9 февраля. Возле детской площадки в парке района Лихтенберг в Берлине было обнаружено окровавленное тело 40-летней женщины. Она скончалась от травм, нанесенных в верхнюю часть тела, пишет газета Tagesschau.

В том же парке задержан и подозреваемый в убийстве. Им оказался 46-летний мужчина, с которым жертва, вероятно, была знакома.

Мотив неясен

На кадрах телеканала RBB 24 с места преступления видны следы крови на заснеженной территории парка. Также видно, что парк находится в непосредственной близости к жилым многоэтажным домам.

Посольство Украины в Германии подтвердило, что погибшая была украинкой, пишет Telegram-канал «Политика Страны». Издание T-online пишет, что задержанный тоже являлся гражданином Украины.

Мотив преступления остается неясным. Полиция не разглашает обстоятельства убийства.

Berliner Morgenpost уточняет, что ни погибшая, ни подозреваемый не относятся к маргинальным группам и не считаются бездомными. Оградительная лента была убрана с места преступления лишь спустя двое суток.

«Наши улицы — не Содом и Гоморра»

Заснеженная и обледеневшая зеленая зона в районе Альт-Хоэншенхаузен, где произошло ЧП, окружена сборными многоквартирными домами и расположена недалеко от трамвайной остановки. На ней находятся тренажеры и три скамейки. Тело было обнаружено на одной из этих скамеек.

Один мужчина, возвращаясь в свою квартиру, сказал журналистам, что узнал о смерти только из новостей и сам ничего не видел.

«Мы живем здесь довольно давно. Это необычно. Ничего подобного здесь раньше не случалось», — сказал местный житель.

Согласно предварительным данным, на скамейке в парке также был обнаружен рюкзак, а в непосредственной близости — термокружка и электронная сигарета. В понедельник утром было проведено вскрытие тела жертвы.

Источник в службах безопасности заявил изданию Berliner Morgenpost, что это, скорее всего, было преступление, совершенное в состоянии аффекта.

«В таком крупном городе, как Берлин, к сожалению, представление о нулевом количестве убийств нереалистично, потому что всегда найдутся люди, которые разрешают конфликты с помощью насилия. Однако, вопреки тому, что иногда кажется, наши улицы — не Содом и Гоморра. Подавляющее большинство этих ужасных деяний происходит в ближайшем социальном кругу. Это преступления, совершенные в состоянии аффекта, и их раскрываемость очень высока. Отдел по расследованию убийств сделает все возможное, чтобы тщательно расследовать смерть женщины и обстоятельства преступления», — заявил представитель Берлинского полицейского союза Бенджамин Йендро.

