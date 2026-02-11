Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 17:50

Окровавленный труп в парке: в Берлине жестоко расправились с украинкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Берлине обнаружили труп украинки с признаками насильственной смерти. Предполагается, что 40-летняя женщина была убита своим сожителем. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом таинственном деле.

Тело на детской площадке

По данным властей, полиция получила сообщение о происшествии около 03:30 ночи в понедельник, 9 февраля. Возле детской площадки в парке района Лихтенберг в Берлине было обнаружено окровавленное тело 40-летней женщины. Она скончалась от травм, нанесенных в верхнюю часть тела, пишет газета Tagesschau.

В том же парке задержан и подозреваемый в убийстве. Им оказался 46-летний мужчина, с которым жертва, вероятно, была знакома.

Мотив неясен

На кадрах телеканала RBB 24 с места преступления видны следы крови на заснеженной территории парка. Также видно, что парк находится в непосредственной близости к жилым многоэтажным домам.

Посольство Украины в Германии подтвердило, что погибшая была украинкой, пишет Telegram-канал «Политика Страны». Издание T-online пишет, что задержанный тоже являлся гражданином Украины.

Мотив преступления остается неясным. Полиция не разглашает обстоятельства убийства.

Berliner Morgenpost уточняет, что ни погибшая, ни подозреваемый не относятся к маргинальным группам и не считаются бездомными. Оградительная лента была убрана с места преступления лишь спустя двое суток.

«Наши улицы — не Содом и Гоморра»

Заснеженная и обледеневшая зеленая зона в районе Альт-Хоэншенхаузен, где произошло ЧП, окружена сборными многоквартирными домами и расположена недалеко от трамвайной остановки. На ней находятся тренажеры и три скамейки. Тело было обнаружено на одной из этих скамеек.

Один мужчина, возвращаясь в свою квартиру, сказал журналистам, что узнал о смерти только из новостей и сам ничего не видел.

«Мы живем здесь довольно давно. Это необычно. Ничего подобного здесь раньше не случалось», — сказал местный житель.

Согласно предварительным данным, на скамейке в парке также был обнаружен рюкзак, а в непосредственной близости — термокружка и электронная сигарета. В понедельник утром было проведено вскрытие тела жертвы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Источник в службах безопасности заявил изданию Berliner Morgenpost, что это, скорее всего, было преступление, совершенное в состоянии аффекта.

«В таком крупном городе, как Берлин, к сожалению, представление о нулевом количестве убийств нереалистично, потому что всегда найдутся люди, которые разрешают конфликты с помощью насилия. Однако, вопреки тому, что иногда кажется, наши улицы — не Содом и Гоморра. Подавляющее большинство этих ужасных деяний происходит в ближайшем социальном кругу. Это преступления, совершенные в состоянии аффекта, и их раскрываемость очень высока. Отдел по расследованию убийств сделает все возможное, чтобы тщательно расследовать смерть женщины и обстоятельства преступления», — заявил представитель Берлинского полицейского союза Бенджамин Йендро.

Читайте также:

Боялась, что убежит: опекунша посадила на цепь ребенка с синдромом Дауна

Охранник принял удар на себя: кем оказался напавший на колледж в Анапе?

Жидкость в легких, кровь в глазах: Курт Кобейн был убит, а не покончил с собой?

Берлин
Германия
Украина
происшествия
криминал
убийства
полиция
убийцы
мигранты
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин утвердил новое положение о Главном штабе войск Нацгвардии России
«Очень тяжелая ситуация»: в Раде показали всю глубину демографической ямы
В Раде отключили треть освещения после критики депутата
Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Больные, голодные, злые: ВСУ терпят крах под Купянском, когда они побегут
Уход из МХАТа, драка с Виторганом, Собчак: как живет Константин Богомолов
На Украине создали новую лазерную систему ПВО
«Политическая постановка»: Бутина об иске к РФ по делу о гибели боевика ВСУ
В ОП ответили, что будет с фронтом к возможным выборам на Украине 15 мая
Апокалиптический пожар на украинском энергообъекте попал на видео
Президент Польши заговорил о переговорах с Путиным
Человек-паук обзавелся новой девушкой
«Рижский хлеб» объявлен экстремистом в России
На невесту фронтмена The Rolling Stones напали в Лондоне
Путин отметил госнаградой раненого миной в Курской области оператора ВГТРК
Дмитриев назвал самого неудачливого политика Европы
В Госдуме высказались об идее запретить въезд в Россию бывшим спортсменам
Звезду «Бумера» обвинили в избиении пенсионера
«Вызывает пневмонию»: раскрыта причина гибели 10 младенцев в Новокузнецке
«Мост в никуда»: одинокая свая в Латвии стала символом расточительства
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.