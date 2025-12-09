В ДНР рассказали о неудачной попытке проникновения в Купянск

В ДНР рассказали о неудачной попытке проникновения в Купянск Кимаковский: диверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Купянск

ВС России уничтожили диверсантов ВСУ при попытке проникнуть в Купянск, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он добавил, что групп было несколько. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Диверсанты противника пытались проникнуть в Купянск. Традиционно — ничего не вышло, очередная затея обернулась оперативным уничтожением личного состава ВСУ, — сообщил советник.

Ранее Кимаковский заявил, что город Родинское под Красноармейском почти полностью освобожден от украинских военных. Он подчеркнул, что работу на территории населенного пункта продолжают штурмовые группы при поддержке операторов беспилотников.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Купянска. Военачальник отметил, что бойцы группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских подразделений, заблокированных на левобережье реки Оскол.

При этом Путин прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что украинские силы якобы находятся в Купянске уже несколько дней. Президент подчеркнул, что Киев занимается другими делами, а не вопросами ситуации в зоне боевых действий.