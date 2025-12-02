Путин рассказал, когда освободят Купянск-Узловой Путин: ВС РФ освободят Купянск-Узловой через несколько дней

ВС России освободят поселок городского типа Купянск-Узловой в Харьковской области уже через несколько дней, заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!» президент России Владимир Путин. По его словам, войска приступили к ликвидации 15 украинских батальонов, заблокированных в Купянске.

Населенный пункт, который называется Купянск-Узловой: я думаю, что через несколько дней заберем, — заявил он.

При этом Путин прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что украинские силы якобы находятся в Купянске уже несколько дней. Президент подчеркнул, что Киев занимается другими делами, а не вопросами ситуации в зоне боевых действий.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что линия обороны ВСУ серьезно пошатнулась и продолжит разрушаться после освобождения Купянска. Парламентарий подчеркнул, что выбранная Генштабом ВС РФ тактика приносит ожидаемые результаты.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту о полном освобождении Купянска. Военачальник отметил, что бойцы группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских подразделений, заблокированных на левобережье реки Оскол.