02 декабря 2025 в 18:18

Путин рассказал, когда освободят Купянск-Узловой

Путин: ВС РФ освободят Купянск-Узловой через несколько дней

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
ВС России освободят поселок городского типа Купянск-Узловой в Харьковской области уже через несколько дней, заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!» президент России Владимир Путин. По его словам, войска приступили к ликвидации 15 украинских батальонов, заблокированных в Купянске.

Населенный пункт, который называется Купянск-Узловой: я думаю, что через несколько дней заберем, — заявил он.

При этом Путин прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что украинские силы якобы находятся в Купянске уже несколько дней. Президент подчеркнул, что Киев занимается другими делами, а не вопросами ситуации в зоне боевых действий.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что линия обороны ВСУ серьезно пошатнулась и продолжит разрушаться после освобождения Купянска. Парламентарий подчеркнул, что выбранная Генштабом ВС РФ тактика приносит ожидаемые результаты.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту о полном освобождении Купянска. Военачальник отметил, что бойцы группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских подразделений, заблокированных на левобережье реки Оскол.

