Линия обороны Вооруженных сил Украины серьезно пошатнулась и продолжит разрушаться после освобождения Купянска, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в интервью РИА Новости. Парламентарий подчеркнул, что выбранная Генштабом ВС РФ тактика приносит ожидаемые результаты и свидетельствует о правильности стратегических решений.

Линия обороны ВСУ всерьез пошатнулась и будет рушиться и дальше, — высказался парламентарий.

Накануне, 20 ноября, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Купянска. Военачальник отметил, что бойцы группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских подразделений, заблокированных на левобережье реки Оскол.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Купянска ВС России имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности Луганской Народной Республики. По его словам, город представлял собой ключевой логистический узел и укрепленный район для ВСУ, а его освобождение позволяет отодвинуть зону безопасности от территории Белгородской области.