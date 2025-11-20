ВС РФ освободили Купянск

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Купянска. Он отметил, что соединения группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских формирований, которые оказались заблокированы на левом берегу реки Оскол.

Соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол, — сказано в сообщении.

Герасимов также рассказал об успешном наступлении ВС РФ на Рубцовском и Краснолиманском направлениях. Он добавил, что «Северная» группировка войск освободила уже более 80% территории Волчанска.

Ранее Герасимов проинформировал Путина о продвижении ВС РФ в ДНР и Новороссии. Он заверил, что освобождение территорий Запорожской и Херсонской областей, а так же Луганской и Донецкой Народных республик идет согласно утвержденному плану.

До этого в Минобороны России сообщали, что попытка украинских подразделений прорвать кольцо окружения в Харьковской области провалилась. Западная группировка войск ВС РФ сорвала контратаку противника около населенного пункта Благодатовка.