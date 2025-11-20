Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 22:42

ВС РФ освободили Купянск

Герасимов: ВС РФ полностью освободили Купянск

Валерий Герасимов Валерий Герасимов Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Купянска. Он отметил, что соединения группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских формирований, которые оказались заблокированы на левом берегу реки Оскол.

Соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол, — сказано в сообщении.

Герасимов также рассказал об успешном наступлении ВС РФ на Рубцовском и Краснолиманском направлениях. Он добавил, что «Северная» группировка войск освободила уже более 80% территории Волчанска.

Ранее Герасимов проинформировал Путина о продвижении ВС РФ в ДНР и Новороссии. Он заверил, что освобождение территорий Запорожской и Херсонской областей, а так же Луганской и Донецкой Народных республик идет согласно утвержденному плану.

До этого в Минобороны России сообщали, что попытка украинских подразделений прорвать кольцо окружения в Харьковской области провалилась. Западная группировка войск ВС РФ сорвала контратаку противника около населенного пункта Благодатовка.

Владимир Путин
Харьковская область
Купянск
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода этапируют в Москву
Российская ПВО отразила попытку атаки ВСУ на Брянскую и Курскую области
В Госдуме объяснили, как освобождение Купянска повлияет на ход СВО
Уиткофф и Рубио контактировали с РФ и Украиной по мирным переговорам
ВС РФ освободили Купянск
Путину доложили об освобождении ДНР и Новороссии
«На золотом горшке»: Путин высказался об украинских властях
Герасимов рассказал, какую часть Красноармейска освободили ВС РФ
Путин назвал главную цель для России
Рынок электроники оказался на пороге нового ценового кризиса
«Преступная группировка»: Путин высказался о руководстве Украины
Путин раскрыл судьбу батальонов ВСУ в районе Купянска
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Меренговый торт своими руками: пошаговый рецепт
Чудодейственный отвар: как правильно заваривать овес и зачем он нужен
Путин рассказал о боях в ДНР
Отвар петрушки от отеков: простой рецепт для быстрого результата
Как оформить льготы на вывоз мусора: экономим по-умному
Путин посетил командный пункт фронтовой группировки ВС РФ
«Яйца зятя»: хрустящий шедевр на ужин, который покорит всю семью
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.