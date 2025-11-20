Путину доложили об освобождении ДНР и Новороссии Герасимов: российские войска продолжат освобождение ДНР и Новороссии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проинформировал президента России Владимира Путина о ходе специальной военной операции на Украине. Освобождение территорий Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик идет согласно утвержденному плану.

Соединения и воинские части объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с утвержденным замыслом, — сказал Герасимов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил: командование противника начало масштабную переброску личного состава из харьковского приграничья на другие участки фронта. По его словам, в районе Колодезного снимают до половины военных, чтобы усилить другие направления.

До этого в Минобороны России сообщали, что попытка украинских подразделений прорвать кольцо окружения в Харьковской области провалилась. Западная группировка войск ВС РФ сорвала контратаку противника около населенного пункта Благодатовка.