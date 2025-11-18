Российские военные отразили попытку ВСУ выйти из окружения под Харьковом

Попытка украинских подразделений прорвать кольцо окружения в Харьковской области была пресечена, сообщили в Министерстве обороны России. Военнослужащие группировки войск «Запад» ВС РФ сорвали контратаку противника в районе населенного пункта Благодатовка.

В течение суток сорвана попытка подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ провести контратаку в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области с целью прорыва кольца окружения, — сказано в сообщении.

В результате боя украинская сторона понесла значительные потери в живой силе. В ходе отражения атаки уничтожено до 10 военнослужащих, а огневое поражение нанесло урон еще порядка 50 бойцам ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия нанесла удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре Украины, которая использовалась в интересах ВСУ. Также поражены воинский эшелон с бронетехникой, позиции украинских формирований и иностранных наемников.

Прежде представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что большинство солдат украинской армии погибает во время ротации. По его словам, бойцы гибнут от атак российских беспилотников.