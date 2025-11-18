Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 10:23

Представитель ВСУ назвал причину максимальных потерь украинской армии

Politico: большинство солдат ВСУ погибает от атак беспилотников во время ротации

ВС Украины ВС Украины Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Большинство солдат украинской армии погибает во время ротации, заявил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин в беседе с Politico. По его словам, бойцы гибнут от атак российских беспилотников.

Российская армия расширяет зону поражения. <…> Сейчас большинство солдат погибают во время ротации, — отметил Волошин.

Издание отмечает, что конфликт на Украине спустя первые два года перестал напоминать привычные окопные противостояния войн прошлого столетия. Журналисты пишут, что многочисленные беспилотники стерли устойчивую линию фронта, создав обширные «зоны смертельного поражения», по которым солдаты вынуждены передвигаться небольшими группами.

Ранее сообщалось, что командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ доукомплектовывает штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами. Источник в силовых структурах подтвердил первые потери среди бойцов женского пола.

До этого в силовых структурах сообщили, что командование Вооруженных сил Украины, отправив подразделения бригады и полка на мясные штурмы в Сумской области, практически полностью их уничтожило. Там отметили, что доукомплектование штурмовых групп происходит за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.

