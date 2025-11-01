Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 08:46

В РФ рассказали о ликвидации отправленных на мясные штурмы солдат ВСУ

Украинское командование уничтожило бойцов ВСУ в штурмах под Сумами

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командование Вооруженных сил Украины, отправив подразделения бригады и полка на мясные штурмы в Сумской области, практически полностью их уничтожило, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит ТАСС, доукомплектование штурмовых групп происходит за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.

На Сумском направлении командование ВСУ в мясных штурмах практически полностью сточило подразделения 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка, — отметил он.

До этого стало известно, что в районе Константиновки на Сумском направлении ВСУ предприняли попытку контратаки, которая закончилась неудачей. В результате штурмовая группа украинской армии была уничтожена.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Харьковском направлении часть украинских военных прекратили сопротивление и сдались в плен после прочтения листовок ВС РФ. Это произошло в районе поселка Тихое Харьковской области, где подразделения 136-й бригады группировки «Север» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта.

ВСУ
штурмовики
ликвидации
силовые структуры
