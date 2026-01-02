Сразу четыре российских города остались без авиасообщения Росавиация: в аэропортах Домодедово, Самары и Пензы ввели временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Домодедово, Жуковского, Самары и Пензы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, принятые меры являются временными.

Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское), Самара (Курумоч), Пенза.️ Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее в тюменском аэропорту Рощино на восемь часов задержали чартерный рейс в Хургаду, что вызвало недовольство пассажиров. Туристы жаловались, что ни авиакомпания, ни туроператор не предоставили им гостиницу для комфортного ожидания.

До этого глава Минтранса России Андрей Никитин поручил аэропортам страны провести ревизию запасов. На совещании по вопросам работы транспортного комплекса в период новогодних праздников он призвал воздушные гавани проверить наличие всего необходимого на случай ЧС. Министр обратил внимание на серьезную нагрузку на авиацию в праздничные дни.

Кроме того, около 200 российских туристов столкнулись с многочасовой задержкой вылета из Египта в аэропорту Шарм-эш-Шейха и устроили акцию протеста. Причиной стала поломка самолета авиакомпании AlMasria. Пассажиры не получали никакой информации на протяжении 12 часов. Терпение туристов лопнуло, когда их начали перемещать по разным гейтам, где не хватало места.