В Минтрансе призвали проверить запасы аэропортов на случай ЧС Глава Минтранса Никитин поручил аэропортам провести ревизию запасов на случай ЧС

Глава Минтранса России Андрей Никитин поручил аэропортам страны провести ревизию запасов, сообщает ТАСС. На совещании вопросам работы транспортного комплекса в период новогодних праздников он также призвал воздушные гавани проверить наличие всего необходимого на случай ЧС.

Проведите ревизию запасов в аэропортах: питьевая вода, матрасы, спальные мешки. Впереди длинные праздники — нужно проверить комплектность и достаточность всего, что может понадобиться в случае ЧС, — подчеркнул Никитин.

Министр обратил внимание на то, какую серьезную нагрузку испытывает авиация в эти дни. Никитин указал, что за границу поедут тысячи людей, ввиду чего могут произойти внештатные ситуации, такие как болезни, отмена или задержка рейсов. Также министр поручил Росавиации обеспечить работу по оперативному вывозу соотечественников и контролировать ситуацию в аэропортах.

Ранее Никитин поручил обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов специальной военной операции в транспортном комплексе. Министр объяснил, что речь идет о выделении отдельных стоек регистрации и праве приоритетного выкупа билетов.