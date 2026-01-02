Пензенская область подверглась атаке БПЛА

В Пензенской области средства противовоздушной обороны уничтожил беспилотник, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

На территории Пензенской области силами ПВО Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет, беспилотник упал за территорией населенного пункта. На месте работают службы экстренного реагирования, — написал он.

Ранее силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников ВСУ на Москву, написал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах происшествия работают экстренные службы. До этого стало известно об уничтожении шести украинских дронов, которые пытались атаковать Москву 1 января.

Также ПВО сбила 109 беспилотников за несколько часов в небе над Брянской областью. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, было уничтожено 73 дрона, а менее чем за три часа до этого — 36 БПЛА. Пострадавших и разрушений при атаке нет.

Кроме того, силы противовоздушной обороны вечером в пятницу, 1 января, уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области, о чем рассказал губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.