Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 02:36

Пензенская область подверглась атаке БПЛА

Мельниченко: над Пензенской областью сбит БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Пензенской области средства противовоздушной обороны уничтожил беспилотник, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

На территории Пензенской области силами ПВО Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет, беспилотник упал за территорией населенного пункта. На месте работают службы экстренного реагирования, — написал он.

Ранее силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников ВСУ на Москву, написал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах происшествия работают экстренные службы. До этого стало известно об уничтожении шести украинских дронов, которые пытались атаковать Москву 1 января.

Также ПВО сбила 109 беспилотников за несколько часов в небе над Брянской областью. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, было уничтожено 73 дрона, а менее чем за три часа до этого — 36 БПЛА. Пострадавших и разрушений при атаке нет.

Кроме того, силы противовоздушной обороны вечером в пятницу, 1 января, уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области, о чем рассказал губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

ВСУ
БПЛА
Минобороны РФ
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России отреагировали на пожар в Кран-Монтана
Стало известно об ускоренной милитаризации Нидерландов
Пензенская область подверглась атаке БПЛА
Фаза Луны сегодня, 2 января: не верим обману, делаем «лапикюр»
Еще 40 украинских дронов удалось сбить в небе над Россией
Назван способ получить полную индексацию выплат для работающих пенсионеров
Два российских аэропорта начали работать с ограничениями
Сразу четыре российских города остались без авиасообщения
ВСУ атаковали беспилотниками еще один российский регион
Ссора с Губерниевым, икона в храме, нищенская пенсия: скандалы с Тихоновым
Стало известно о новой попытке атаки беспилотников в Москве
На подлете к Москве сбили четыре БПЛА
ПВО отразила крупную атаку украинских БПЛА на Рязанскую область
Над российским регионом отразили атаку 14 БПЛА
Новогодние каникулы в городе: план идеального отдыха для семьи
Приметы 2 января — Игнатьев день: не покупайте обувь ни в коем случае!
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 января 2026 года
Помощь Ефремова, брошенный сын, кома: трагедия актрисы Евгении Ханаевой
В Польше пообещали завоевать Балтийское море в 2026 году
Над Россией сбили 201 украинский дрон
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.