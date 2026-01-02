Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 03:30

Замгубернатора Запорожской области арестовали по уголовному делу

Замгубернатора Запорожской области Зинченко арестовали по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Московский суд принял решение заключить замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко под стражу в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС. Отмечается, что его продержат в СИЗО до 17 февраля 2026 года.

Избрать в отношении обвиняемого Зинченко Александра Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, то есть до 17 февраля 2026 года, — сказано в сообщении.

Ранее центральный районный суд Челябинска рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову и отправил его под домашний арест. До этого политик находился в следственном изоляторе, однако теперь он сможет дожидаться завершения расследования в домашних условиях.

До этого в Астраханской области арестовали главу Наримановского района, которого подозревают в особо крупном мошенничестве при реконструкции теплосетей в районном центре, сообщили в региональном СУ СК России. По данным ведомства, фигуранта отправили под домашний арест на два месяца.

суды
Запорожская область
мошенничество
аресты
