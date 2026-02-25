Люди устроили огненный ад в лесах российского региона В Приморском крае произошли крупные природные пожары на 4,5 тысячи гектаров

В Приморском крае России начались крупные природные пожары, охватившие 4,5 тысячи гектаров, сообщает краевое правительство. По данным властей, возгорание произошло в Хасанском округе по вине человека — либо из-за поджога, либо из-за непотушенной сигареты или костра.

Пожар произошел утром 24 февраля в районе поселка Краскино. Сухая и ветреная погода ускорила распространение огня, а на открытых участках пламя поднималось до трех метров.

Для тушения задействовали более 130 сотрудников Приморской авиабазы и 25 единиц техники. Власти отмечают, что с начала 2026 года в Хасанском районе уже произошло более 20 пожаров, и ситуация остается напряженной.

Ранее Минприроды Краснодарского края оценило ущерб окружающей среде от последствий крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе в 34,3 млрд рублей. Иск к компаниям — владельцам судов рассматривает арбитражный суд региона.

В Рослесхозе до этого сообщили, что с начала 2025 года в стране зарегистрировано около шести тысяч возгораний — это ниже средних многолетних значений. Наибольшее количество возгораний пришлось на границы Якутии, Красноярского края и Иркутской области.