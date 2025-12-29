Глава района попался на многомиллионном хищении при ремонте теплосетей Главу района под Астраханью арестовали за мошенничество при ремонте теплосетей

В Астраханской области арестовали главу Наримановского района, которого подозревают в особо крупном мошенничестве при реконструкции теплосетей в районном центре, сообщили в региональном СУ СК России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, фигуранта отправили под домашний арест на два месяца.

По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, — заявил собеседник агентства.

Согласно версии следствия, с ноября 2024 года по февраль 2025 года фигурант, когда занимал должность заместителя, договорился с врио главы города Нариманов и руководством коммерческой фирмы. Они стали получать деньги из бюджета, предназначенные на обновление участков сетей теплоснабжения города Нариманов, сообщает региональный следком.

Установлено, что подозреваемый согласовал заключение ряда муниципальных контрактов с подконтрольной коммерческой организацией и оказал содействие в своевременном выделении и перечислении бюджетных средств на ее счет, — говорится в сообщении.

Гендиректор фирмы после этого вносил в акты приемки сведения о покупке стройматериалов и выполненных работах, которые на деле не покупались и не проводились. Общий ущерб бюджету оценили в 4,7 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы. Ранее дело также возбудили в отношении главы города Нариманов.

