29 декабря 2025 в 12:18

Глава района попался на многомиллионном хищении при ремонте теплосетей

Главу района под Астраханью арестовали за мошенничество при ремонте теплосетей

Фото: vk.com/astr_skr
В Астраханской области арестовали главу Наримановского района, которого подозревают в особо крупном мошенничестве при реконструкции теплосетей в районном центре, сообщили в региональном СУ СК России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, фигуранта отправили под домашний арест на два месяца.

По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, — заявил собеседник агентства.

Согласно версии следствия, с ноября 2024 года по февраль 2025 года фигурант, когда занимал должность заместителя, договорился с врио главы города Нариманов и руководством коммерческой фирмы. Они стали получать деньги из бюджета, предназначенные на обновление участков сетей теплоснабжения города Нариманов, сообщает региональный следком.

Установлено, что подозреваемый согласовал заключение ряда муниципальных контрактов с подконтрольной коммерческой организацией и оказал содействие в своевременном выделении и перечислении бюджетных средств на ее счет, — говорится в сообщении.

Гендиректор фирмы после этого вносил в акты приемки сведения о покупке стройматериалов и выполненных работах, которые на деле не покупались и не проводились. Общий ущерб бюджету оценили в 4,7 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы. Ранее дело также возбудили в отношении главы города Нариманов.

Ранее бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова заподозрили в систематическом получении взяток на общую сумму не менее 84 млн рублей. По версии следствия, деньги, имущество и услуги ему в 2022-2024 годах передавал гендиректор местных газовых компаний «Газпрома» Роман Стефанов.

