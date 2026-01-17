Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 07:24

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области сразу в нескольких районах объявили ракетную опасность, следует из сообщений регионального оперштаба. По его данным, режим тревоги ввели в приграничных Рыльском и Беловском районах.

Ракетная опасность! Рыльский район! <…> Ракетная опасность! Беловский район!говорится в сообщениях оперштаба.

Ракетная опасность для Рыльского района была объявлена в 07:06, для Беловского — в 07:10. Мирных жителей призывают укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной комнате или кладовой. Тем, кто находится на улице нужно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее стало известно, что в Шолоховском и Кашарском районах Ростовской области отразили воздушную атаку. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

В Минобороны сообщали, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 99 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Там отметили, что противовоздушная оборона вела работу по целям с 23:00 до 07:00 мск.

