ПВО отразила атаку ВСУ на российский регион

Воздушную атаку отразили в Шолоховском и Кашарском районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Утром 16 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 106 украинских беспилотников над регионами России. В частности, по данным ведомства, 44 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Рязанской областей соответственно, по 11 — над Ростовской и Воронежской областями.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что при разборе завалов в многоэтажном доме Ростова-на-Дону, поврежденном атакой дронов, был обнаружен погибший мужчина. Тело было найдено в квартире, которая загорелась после удара, а личность погибшего в данный момент устанавливается.